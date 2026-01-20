В Чили из-за пожаров погибло не менее 19 человек

В результате масштабных лесных пожаров на юге Чили погибли по меньшей мере 19 человек. По состоянию на 19 января власти также сообщили о размещении 630 жителей во временных пунктах эвакуации.
Огнем были уничтожены не менее 325 жилых домов, а общее число пострадавших превысило 1,5 тысячи человек. В ряде населенных пунктов была проведена обязательная эвакуация. По данным Национальной лесной корпорации Чили, к вечеру понедельника пожарные продолжали тушение 31 очага возгорания, а общая площадь, охваченная огнем, превысила 32,6 тысячи гектаров.
Сильные пожары начались 17 января на фоне продолжительной жаркой и сухой погоды. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в регионах Био-Био и Ньюбле, где власти ввели режим чрезвычайного положения.
