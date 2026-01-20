В Чили из-за пожаров погибло не менее 19 человек

Огнем были уничтожены не менее 325 жилых домов, а общее число пострадавших превысило 1,5 тысячи человек. В ряде населенных пунктов была проведена обязательная эвакуация. По данным Национальной лесной корпорации Чили, к вечеру понедельника пожарные продолжали тушение 31 очага возгорания, а общая площадь, охваченная огнем, превысила 32,6 тысячи гектаров.