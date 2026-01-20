В Хабаровском крае в аварии с автобусом пострадал человек

19 января в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса и двух грузовых автомобилей. В салоне на момент аварии транспортного средства находились 21 человек. Сначала автобус столкнулся со встречным грузовиком Howo. Затем он наехал на КамАЗ, который остановился на обочине. После происшествия 14 пострадавших, включая водителя и троих детей, были госпитализированы.