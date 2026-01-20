В Хабаровском крае в аварии с автобусом пострадал человек

Один человек пострадал в результате ДТП с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Комсомольском районе Хабаровского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Согласно предварительной информации, столкновение транспортных средств произошло в районе села Пивань.
«Пассажиры автобуса предварительно не пострадали, водитель грузовика получил травмы», — сказано в публикации в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.
На место происшествия направились сотрудники ГАИ.
Напомним, ранее сообщалось о ДТП, которое произошло на федеральной трассе А-370 «Хабаровск — Владивосток». В управлении МВД по Приморскому краю проинформировали, что в результате столкновения грузовика и автомобиля Toyota погиб человек. Он управлял внедорожником. Мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
19 января в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса и двух грузовых автомобилей. В салоне на момент аварии транспортного средства находились 21 человек. Сначала автобус столкнулся со встречным грузовиком Howo. Затем он наехал на КамАЗ, который остановился на обочине. После происшествия 14 пострадавших, включая водителя и троих детей, были госпитализированы.