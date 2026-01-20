СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов

Портал News.com.au отмечает, что за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло уже четыре нападения акул. Портал приводит комментарии экспертов о том, что отдыхающим следует воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели, поскольку, по их прогнозам, это будет «самое опасное время за последние годы» из-за повышенной температуры и замутнения воды.