СМИ: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после серии нападений акул на серферов за пару дней, сообщает местный телеканал 9News.

Источник: © РИА Новости

«Власти закрыли двадцать пляжей, предупреждая купающихся о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений», — говорится в сообщении телеканала.

Портал News.com.au отмечает, что за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло уже четыре нападения акул. Портал приводит комментарии экспертов о том, что отдыхающим следует воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели, поскольку, по их прогнозам, это будет «самое опасное время за последние годы» из-за повышенной температуры и замутнения воды.