Расчет «Бук-М3» сбил два снаряда РСЗО HIMARS у Красноармейска

Ранее сообщалось, что в Черниговской области разведывательные беспилотники зафиксировали пусковую установку HIMARS, с огневой позиции которой ранее был нанесен удар по гражданской инфраструктуре на территории России. В результате атаки дрона-камикадзе установка была поражена в момент ее эвакуации противником с позиции.