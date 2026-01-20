Расчет «Бук-М3» сбил два снаряда РСЗО HIMARS у Красноармейска

Несколько американских снарядов HIMARS сбили российские военные.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Расчет ЗРК “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства выполнил перехват и уничтожение двух снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что по завершении огневой задачи расчет в кратчайшие сроки сменил позицию и провел полный комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины. Это позволило снизить вероятность ее обнаружения и нанесения ответного удара со стороны ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области разведывательные беспилотники зафиксировали пусковую установку HIMARS, с огневой позиции которой ранее был нанесен удар по гражданской инфраструктуре на территории России. В результате атаки дрона-камикадзе установка была поражена в момент ее эвакуации противником с позиции.