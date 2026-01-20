Депутат Фенкер не видит необходимости расширения присутствия НАТО в Гренландии

Расширение присутствия НАТО в Гренландии может создать риски, заявил депутат Фенкер.
Расширение военного присутствия НАТО в Гренландии способно привести к возникновению дополнительных рисков и должно рассматриваться с учетом международной обстановки. Об этом сообщил депутат парламента автономии Куно Фенкер на фоне переброски на остров военнослужащих государств — членов альянса.
«Опасения (США — прим. URA.RU) понятны, но, конечно, можно было бы, возможно, сделать это и другим способом, например вместе со странами НАТО. Но как это будет выглядеть, если НАТО слишком сильно расширит свое присутствие в Гренландии? И также когда, например, противники США говорят, что расширение НАТО вызывает обеспокоенность, все эти вещи нужно учитывать», — заявил Фенкер для РИА Новости.
Вчера, 19 января, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава министерства иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выступили с инициативой о создании в Арктике миссии альянса, передает «Ридус». На фоне этого несколько европейских государств — партнеров по НАТО — направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной операции. Данная миссия, проходящая под руководством Дании, рассматривается как часть более масштабных усилий альянса по укреплению военного присутствия в арктическом регионе.