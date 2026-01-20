Женщина в Красноярске аннулировала брак отца-участника СВО, женатого насильно

Женщина в Красноярске через суд добилась аннулирования брака отца-участника спецоперации, который погиб на фронте, узнав факт о его супруге. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».
По словам истицы, еще перед уходом на СВО отец позвонил ей и рассказал, что стал жертвой мошенников, которые женили его обманом. Жену он видел только один раз — в ЗАГСе в 2025 году.
Следствие выяснило, что таким образом двое преступников, мужчина и женщина, похитили 800 тысяч рублей. Подозреваемая призналась, что имела доступ к банковским счетам супруга, на которые начислялись выплаты. Эти деньги она тратила на ремонт квартиры и машины, покупку одежды и отправляла бывшему сожителю, сказано в посте.
В Калининградской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, причастной к хищению денег у участников спецоперации. Об этом 27 декабря 2025 года сообщили в СУ СК РФ по региону. Трем местным жителям предъявили обвинения в мошенничестве.
По версии следствия, подозреваемые действовали по предварительному сговору и с корыстными мотивами ввели в заблуждение двух мужчин.