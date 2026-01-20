В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину

Трамп, видимо, пригласил в Совет дружественных ему мировых лидеров, в том числе Путина, пишет газета.
Приглашение президента России Владимира Путина войти в Совет мира по сектору Газа, которое отправил ему американский лидер Дональд Трамп, ставит под сомнение характер деятельности и предполагаемую повестку второго. Об этом сообщила британская газета Guardian.
«Приглашение Путину вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров», — говорится в материале. По данным газеты, Трамп, судя по всему, сформировал состав Совета из мировых лидеров, с которыми у него сложились дружественные отношения.
Как ранее подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российский лидер действительно получил официальное приглашение, передает «Царьград». На данный момент известно, что в состав Совета уже включены государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Всемирного банка Ажай Банга, а также заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Роберт Гэбриел.