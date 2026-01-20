Ричмонд
Politico: Евросоюз загнал себя в ловушку, отказавшись от газа из России

Европейский союз на фоне обострения конфликта вокруг Гренландии сам поставил себя в уязвимое положение, отказавшись от поставок российского газа и оказавшись в энергетической зависимости от США. Об этом сообщает Politico.

Без поставок российского газа Евросоюз самостоятельно загнал себя в ловушку, пишет издание.

«Американский СПГ задумывался как безопасная альтернатива российскому газу. Однако сейчас это уже не гарантировано, поскольку трансатлантические отношения находятся в кризисе», — говорится в материале.

Как указала в комментарии изданию главный аналитик по энергетике Института экономики, энергетики и финансового анализа Анна Мария Яллер-Макаревич, в ситуации открытого конфликта усиливающаяся зависимость от внешнего партнера создает серьезные геополитические риски. Кроме того, подчеркивает автор материала, в Брюсселе опасаются, что сложившаяся энергетическая зависимость может стать для президента США Дональда Трампа инструментом давления при попытке реализовать его угрозы в отношении Гренландии.

Ранее отмечалось, что Европсоюзу необходимо приспосабливаться к новой реальности, в которой Штаты больше не рассматриваются как союзник региона. Это связано с тем, что при президентстве Дональда Трампа США не будут восприниматься как надежный торговый партнер и партнер по вопросам безопасности для данного региона, передает Общественная Служба Новостей.

