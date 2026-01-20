Ричмонд
Конфискованный у совгаванца «Лендкрузер» отправили в зону спецоперации

Пешеходом мужчина стал из-за пристрастия к пьяной езде.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сотрудники органов принудительного исполнения конфисковали и передали в зону проведения специальной военной операции автомобиль жителя Советской Гавани. Мужчина неоднократно управлял своим LAND CRUISER PRADO в состоянии алкогольного опьянения и игнорировал требования закона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согаванец повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. После первого нарушения он понес лишь административную ответственность. После очередного задержания суд приговорил автолюбителя к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. Автомобиль марки LAND CRUISER PRADO 2000 года выпуска конфисковали в доход государства.

Внедорожник виновника преступления передали представителям Минобороны России для отправки в зону специальной военной операции.