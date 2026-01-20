Четыре атаки акул за 48 часов заставили власти Австралии закрыть десятки пляжей

Ранее сообщалось, что российская туристка из Санкт-Петербурга получила серьёзные травмы после нападения акулы во время популярной экскурсии по снорклингу на Мальдивах. Во время купания девушку унесло течением в опасную зону, где местные жители и рыбаки привыкли сбрасывать отходы рыбы. Акула, привлечённая запахом, приняла туристку за добычу и укусила её за палец.