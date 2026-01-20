Ричмонд
Четыре атаки акул за 48 часов заставили власти Австралии закрыть десятки пляжей

Власти Австралии закрыли для посещения и купания десятки пляжей в районе Сиднея после серии нападений акул на сёрферов. По данным местных СМИ, за последние 48 часов у побережья штата Новый Южный Уэльс зафиксировано уже четыре инцидента с хищниками.

Из-за угрозы безопасности были временно закрыты около 20 пляжей. Эксперты, опрошенные News.com.au, рекомендуют воздержаться от купания в прибрежных водах Сиднея как минимум в течение недели. Они прогнозируют, что текущий период может стать одним из самых опасных за последние годы из-за сочетания повышенной температуры воды и её значительной замутнённости, что создаёт идеальные условия для активности акул.

Ранее сообщалось, что российская туристка из Санкт-Петербурга получила серьёзные травмы после нападения акулы во время популярной экскурсии по снорклингу на Мальдивах. Во время купания девушку унесло течением в опасную зону, где местные жители и рыбаки привыкли сбрасывать отходы рыбы. Акула, привлечённая запахом, приняла туристку за добычу и укусила её за палец.

