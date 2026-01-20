Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с автобусами маршрута № 22

Госавтоинспекция проведет проверку автотранспортного предприятия.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции города проверят работу автотранспортного предприятия, которое осуществляет перевозку пассажиров по маршруту № 22. Причина проведения надзорного мероприятия — семь пострадавших в ДТП горожан по вине водителей автобусов в 2026 году. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Одной из последних аварий с пострадавшими в этом году стал наезд на 30-летнего пешехода 18 января. На улице Кронштадская 56-летний водитель, управляя автобусом «Волгабус» сбил мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Челябинец получил травмы и был госпитализирован.

«В 2025 году всего с участием автобусов данного перевозчика зарегистрировано 37 ДТП. Должностные лица и руководители предприятия в прошлом году 49 раз привлекались к административной ответственности», — отмечают в полицейском главке.

Несмотря на проводимую профилактическую работу с водителями и сотрудниками предприятия в прошлом году нарушения продолжаются в текущем. Теперь Госавтоинспекция проведет проверку.