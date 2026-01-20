В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с автобусами маршрута № 22

Одной из последних аварий с пострадавшими в этом году стал наезд на 30-летнего пешехода 18 января. На улице Кронштадская 56-летний водитель, управляя автобусом «Волгабус» сбил мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Челябинец получил травмы и был госпитализирован.