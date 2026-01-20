В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с автобусами маршрута № 22

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции города проверят работу автотранспортного предприятия, которое осуществляет перевозку пассажиров по маршруту № 22. Причина проведения надзорного мероприятия — семь пострадавших в ДТП горожан по вине водителей автобусов в 2026 году. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Одной из последних аварий с пострадавшими в этом году стал наезд на 30-летнего пешехода 18 января. На улице Кронштадская 56-летний водитель, управляя автобусом «Волгабус» сбил мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Челябинец получил травмы и был госпитализирован.
«В 2025 году всего с участием автобусов данного перевозчика зарегистрировано 37 ДТП. Должностные лица и руководители предприятия в прошлом году 49 раз привлекались к административной ответственности», — отмечают в полицейском главке.
Несмотря на проводимую профилактическую работу с водителями и сотрудниками предприятия в прошлом году нарушения продолжаются в текущем. Теперь Госавтоинспекция проведет проверку.