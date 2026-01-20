Ричмонд
Учительницу арестовали за секс с пятилетним ребенком и откровенные фото

В американском штате Техас арестовали педагога, которая по просьбе бойфренда развращала и насиловала живущего у него 5-летнего мальчика. Об этом сообщает местное издание.

Подруга женщины обратилась в полицию с опасениями насчет странного поведения ее возлюбленного по отношению к ребенку в его доме. Это привело к расследованию и аресту.

Во время допроса подозреваемая призналась в насилии над несовершеннолетним. По данным правоохранителей, она совращала мальчика и вступала с ним в интимную связь.

Педагог пояснила, что действовала по просьбе бойфренда. Тот делился с ней своими фантазиями, а женщина воплощала их и отправляла ему отчеты в переписке.

На устройствах учительницы обнаружили свыше 500 изображений непристойного характера. Ребенок не числился среди ее учеников. Женщину уволили с работы.

Подозреваемую отпустили под залог в 90 тысяч долларов. Ее партнеру для выхода на свободу требуется внести 250 тысяч долларов.

