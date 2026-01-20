Дания поставила Украине 9,5 млрд евро военной помощи, заявил Барбин.
Копенгаген занимает позицию одного из ключевых спонсоров Киева, преследуя цель нанесения России «стратегического поражения». Так, с начала конфликта Дания поставила Украине 10,5 млрд евро. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин.
«С начала проведения специальной военной операции Копенгаген предоставил Украине помощь на сумму 10,5 млрд евро, из которых 9,5 млрд евро составила военная поддержка. Дания входит в число основных спонсоров киевского режима и выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения», — заявил дипломат. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что одной из первоочередных военно-политических целей президента США Дональда Трампа, заметно усилившего активность с начала 2026 года, может стать Гренландия. В случае утраты этого острова территория Дании сократится в 51 раз и будет ограничена лишь историческими 43,1 тысяч квадратных метров.
Причина заключается в том, что Дания занимает четвертое место среди государств, оказывающих военную поддержку киевским властям, уступая лишь США, Германии и Великобритании. С 2022 года Копенгаген поставил Украине летальные виды вооружений на сумму около 10,5 млрд евро, а совокупный объем военной, финансовой и гуманитарной помощи достиг 11,7 млрд евро. Инициатива передачи Киеву многоцелевых истребителей F-16 также исходила от Дании, передает MK.RU.