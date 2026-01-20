117 человек эвакуировались из общежития вуза в Новосибирске

Вечером 19 января в общежитии № 8/2 Новосибирского госуниверситета сработала пожарная сигнализация. По оперативным данным, произошло это из-за короткого замыкания электропроводки в одной из комнат. Последующего горения не последовало. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.