117 человек эвакуировались из общежития вуза в Новосибирске

Пожарная сигнализация сработала, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 января в общежитии № 8/2 Новосибирского госуниверситета сработала пожарная сигнализация. По оперативным данным, произошло это из-за короткого замыкания электропроводки в одной из комнат. Последующего горения не последовало. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Эвакуировались 117 человек. Никто не пострадал, — добавили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец погиб во время пожара в бревенчатом доме. ЧП произошло на улице Сокольническая.