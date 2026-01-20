Свердловчане все чаще болеют лихорадкой денге: места заражения, симптомы и лечение

Среди пациентов 2024—2025 годов пятеро отдыхали в Таиланде, четверо — на Мальдивах, по одному — на Сейшелах, Кубе и индонезийском острове Бали. Наконец, один свердловчанин успел посетить Азербайджан и Саудовскую Аравию. Чаще всего заболевания происходили в зимний и летний туристический сезон. Среди пациентов были 11 взрослых в возрасте 24−49 лет, а также двухлетняя девочка и девятилетний ребенок. В основном заражались женщины.