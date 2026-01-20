Свердловчане все чаще болеют лихорадкой денге: места заражения, симптомы и лечение

«В 2021, 2022 гг. ни одного случая в Свердловской области не выявлено; [в] 2023 г. пролечено 2 пациентов с ЛД; [в] 2024 г. — 12; 1 случай выявлен в начале 2025 г.», — говорится в статье в «Уральском медицинском журнале».
Как сообщил Сабитов корреспонденту «ФедералПресс», полная статистика за прошлый год станет известна не раньше весны.
Среди пациентов 2024—2025 годов пятеро отдыхали в Таиланде, четверо — на Мальдивах, по одному — на Сейшелах, Кубе и индонезийском острове Бали. Наконец, один свердловчанин успел посетить Азербайджан и Саудовскую Аравию. Чаще всего заболевания происходили в зимний и летний туристический сезон. Среди пациентов были 11 взрослых в возрасте 24−49 лет, а также двухлетняя девочка и девятилетний ребенок. В основном заражались женщины.
Болезнь у всех пациентов началась с повышения температуры, лихорадки и боли в горле. Почти все зараженные покрылись сыпью, более половины мучились поносом. Почти половина жаловалась также на ломоту в теле и повышенную чувствительность, более трети — на головную боль и тошноту. Среди других распространенных жалоб — кашель, насморк, рвота и кровоточивость десен.
При этом эффективных лекарств против лихорадки денге практически не существует. Врачи обычно назначали пациентам «Арбидол» или «Гриппферон», но добиться статистически значимого прогресса не могли.
Медики отмечают, что тяжелых случаев лихорадки денге в Свердловской области не было. Однако их риск возрастает, так как болезнь обычно протекает серьезнее при повторном инфицировании возбудителями.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее российские туристы на индийском побережье Гоа пожаловались на нашествие тигровых комаров. Они переносят лихорадку денге и многие другие тропические болезни.