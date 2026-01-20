Медведи за неделю растерзали двух стариков в полях

В индийском штате Мадхья-Прадеш за одну неделю погибли два пожилых мужчины после нападения медведей. Оба случая произошли в одном районе — округе Сахдол.
Последний инцидент зафиксировали 16 декабря. 75-летний Четан Прасад ушел пасти скот к реке Кунук, в лесном массиве Гохпару. Там на него напал зверь. Мужчина получил тяжелые травмы и не выжил, пишет The Free Press Journal.
На место прибыли сотрудники Департамента лесного хозяйства, однако о поимке медведя не сообщалось.
До этого, 11 сентября, в том же округе медведь набросился на 70-летнего фермера, который находился в поле поздно вечером. Его также спасти не удалось.
Жители округа говорят, что медведи все чаще заходят в поселения в поисках пищи. В сети расходятся ролики, где животные забирают продукты из грузовиков и скрываются в лесу.
После серии нападений власти увеличили компенсацию за нападение диких зверей до 800 тысяч рупий, что составляет около 684 тысяч рублей.
