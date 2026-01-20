В Новосибирской области произошла авария с участием грузового автомобиля

Ранним утром на трассе Р-256 в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска, в аварии пострадали два автомобиля.
— Водитель мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, допустил выезд на полосу встречного движения (выезд запрещен) и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF, — рассказали в пресс-службе.
В результате аварии пострадал водитель легковушки. О характере травм пока не сообщается.