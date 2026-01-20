Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области произошла авария с участием грузового автомобиля

Инцидент зафиксировали на автодороге Р-256 около 4:30 утра.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром на трассе Р-256 в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска, в аварии пострадали два автомобиля.

— Водитель мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, допустил выезд на полосу встречного движения (выезд запрещен) и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF, — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. О характере травм пока не сообщается.