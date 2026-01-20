В Сиднее закрыли пляжи после нападений акул на людей

Все городские пляжи на севере Сиднея были закрыты для посещения из-за повышенной угрозы нападений акул. Такое решение приняли власти австралийского штата Новый Южный Уэльс после серии инцидентов на побережье.
Поводом для ограничений стал третий за короткое время случай нападения акулы на человека, который произошел вечером 19 января на пляже Мэнли, расположенном в северной части города. После этого полиция объявила о полном закрытии пляжей с последующей регулярной переоценкой ситуации.
Уже утром 20 января было зафиксировано четвертое нападение акулы за последние 48 часов на территории штата. Инцидент произошел на пляже Пойнт-Пломер на центральном побережье Нового Южного Уэльса, примерно в 400 километрах к северу от Сиднея. В результате атаки 39-летний мужчина получил резаные раны ног и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что туристка из Канады попыталась сфотографировать акулу на Карибских островах и лишилась рук.