Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила беспилотники в шести районах Ростовской области

Вечером и ночью 20 января над Ростовской областью работали силы противовоздушной обороны. В ходе отражения воздушной атаки ВСУ вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены сразу в шести районах региона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

БПЛА сбили в Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском районах. Все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. По словам главы региона, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Ситуация в области находится под контролем.

Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на регионы России. По данным Минобороны РФ, вечером 19 января за три часа силы ПВО уничтожили 47 украинских дронов самолётного типа. Наибольшее число БПЛА было перехвачено над Ростовской и Брянской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше