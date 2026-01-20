ПВО сбила беспилотники в шести районах Ростовской области

БПЛА сбили в Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском районах. Все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. По словам главы региона, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Ситуация в области находится под контролем.