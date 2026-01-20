ПВО сбила беспилотники в шести районах Ростовской области

БПЛА сбили в Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском районах. Все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. По словам главы региона, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Ситуация в области находится под контролем.
Ранее Life.ru писал о массированной атаке беспилотников на регионы России. По данным Минобороны РФ, вечером 19 января за три часа силы ПВО уничтожили 47 украинских дронов самолётного типа. Наибольшее число БПЛА было перехвачено над Ростовской и Брянской областями.
