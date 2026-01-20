Житель Красноармейска чудом выжил после четырех ударов дронов ВСУ по его дому

По его словам, каждый из дронов сбросил по две взрывчатки. В результате этого дом был практически полностью разрушен. После четвертого взрыва, который не задел мужчину, он попытался выйти на улицу, но заметил там еще два малых дрона, которые, как он уверен, атаковали бы его, если бы он все же покинул дом. Позже все стихло, пострадавший пошел к соседям, они обработали ему раны. По словам беженца, на следующий день он не мог наступить на ногу и только через месяц постепенно начал приходить в себя.