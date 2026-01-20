Житель Красноармейска чудом выжил после четырех ударов дронов ВСУ по его дому

Пострадавший рассказал, что один из дронов завис над его домом.
Беженец из Красноармейска в Донецкой Народной Республике на условиях анонимности описал, как пережил прицельный удар четырех тяжелых беспилотников ВСУ типа «Баба-Яга». По его словам, один из дронов завис над его домом, а спустя время последовал первый взрыв, из-за которого обвалились потолок и стена.
«Прилетела “Баба-Яга”, и этот дрон завис над домом. Я пошел, сел в угол и начался первый взрыв. На меня упал потолок со стеной. Я вылез, побежал в другую комнату и раздался второй взрыв. Я выскочил, побежал опять в другую комнату, сел в прихожей. Третий взрыв уже меня задел, мне посекло осколками спину. В ноге пробило дырку и в ягодице, в задней части, повредило мне голову… две “Бабы-Яги” было», — рассказал пострадавший для РИА Новости.
По его словам, каждый из дронов сбросил по две взрывчатки. В результате этого дом был практически полностью разрушен. После четвертого взрыва, который не задел мужчину, он попытался выйти на улицу, но заметил там еще два малых дрона, которые, как он уверен, атаковали бы его, если бы он все же покинул дом. Позже все стихло, пострадавший пошел к соседям, они обработали ему раны. По словам беженца, на следующий день он не мог наступить на ногу и только через месяц постепенно начал приходить в себя.
Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» поразил два реактивных снаряда РСЗО HIMARS на красноармейском направлении. В Министерстве обороны уточнили, что после выполнения огневой задачи расчет оперативно сменил огневую позицию и провел полный комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины.