Из тюрьмы на северо-востоке Сирии сбежали боевики террористического ИГ

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило информацию о побеге, но, по данным властей, из тюрьмы сбежали около 120 заключенных из рядов ИГИЛ (признано террористическим в РФ и запрещено). Минобороны обвинило СДС в освобождении террористов и предостерегло руководство СДС от «любых безрассудных шагов, которые могут способствовать побегу заключенных членов ИГ» (признано террористическим в РФ и запрещено).
Как передает Reuters, сирийское Минобороны объявило, что ввело армию и спецназ в Эш-Шаддади после побега. По информации ведомства, силы безопасности задержали 81 человека. Продолжаются попытки арестовать остальных заключенных.
В конце декабря 2025 года возобновились столкновения курдских формирований с сирийской армией. К 10 января правительственные войска взяли под контроль районы Шейх-Максуд и Ашрафия. 18 января СДС и власти Сирии подписали соглашение о прекращении огня, но, как сообщало Reuters, это не сняло напряженность в стране.