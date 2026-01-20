Из тюрьмы на северо-востоке Сирии сбежали боевики террористического ИГ

Министерство внутренних дел Сирии подтвердило информацию о побеге, но, по данным властей, из тюрьмы сбежали около 120 заключенных из рядов ИГИЛ (признано террористическим в РФ и запрещено). Минобороны обвинило СДС в освобождении террористов и предостерегло руководство СДС от «любых безрассудных шагов, которые могут способствовать побегу заключенных членов ИГ» (признано террористическим в РФ и запрещено).