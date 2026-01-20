Депутат Разумков: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Ранее Зеленский заявлял, что после возможного мирного соглашения с Россией Украина не станет сразу прекращать мобилизацию, чтобы «не потерять войско и позиции». При этом он допускал частичный отвод войск из отдельных районов ДНР при зеркальных шагах РФ и создании там свободной экономической зоны, подчеркивая, что речь не идет о территориальных уступках.