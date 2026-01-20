Депутат Разумков: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Как отметил депутат, Зеленский кардинально изменил риторику по территориальному вопросу.
Украина в нынешних условиях не имеет возможности вернуться к границам образца 1991 года. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
«Я глубоко убежден, что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.
По утверждению парламентария, свою позицию по этому вопросу существенно изменил и президент Украины Владимир Зеленский. При этом ранее во всех своих мирных инициативах он ставил задачу возвращения к рубежам 1991 года во главу угла.
Ранее Зеленский заявлял, что после возможного мирного соглашения с Россией Украина не станет сразу прекращать мобилизацию, чтобы «не потерять войско и позиции». При этом он допускал частичный отвод войск из отдельных районов ДНР при зеркальных шагах РФ и создании там свободной экономической зоны, подчеркивая, что речь не идет о территориальных уступках.