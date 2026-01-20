Силы ПВО уничтожили БПЛА в шести районах Ростовской области

В Ростовской области в понедельник вечером и в ночь на следующий день были отражены попытки воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны в шести районах области. Беспилотники были сбиты над территориями Чертковского, Милютинского, Шолоховского, Кашарского, Советского и Тацинского районов.
Глава региона отметил, что в результате произошедшего сведений о пострадавших среди населения и повреждениях объектов на земле не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 января обезвредили в небе над регионами РФ 92 вражеских беспилотника.