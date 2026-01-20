Ричмонд
Силы ПВО уничтожили БПЛА в шести районах Ростовской области

Российские силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области в понедельник вечером и в ночь на следующий день были отражены попытки воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дроны в шести районах области. Беспилотники были сбиты над территориями Чертковского, Милютинского, Шолоховского, Кашарского, Советского и Тацинского районов.

Глава региона отметил, что в результате произошедшего сведений о пострадавших среди населения и повреждениях объектов на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 января обезвредили в небе над регионами РФ 92 вражеских беспилотника.

