Искали 36 дней: тела пропавших в Самаре супругов нашли в 30 м друг от друга

Супруги Елена и Михаил Ковалевы пропали на озере Городковского в Самарской области 12 декабря. Их лодка перевернулась. Самостоятельно супруги выбраться из воды уже не смогли.
Поиски Ковалевых велись 36 дней, утром 17 января родственники погибших самостоятельно нашли тела утонувших и вызвали спасателей для того, чтобы поднять останки на поверхность.
Поиски долго не могли начать.
Крик о помощи сестра пропавшей Елены Ковалевой Надежда опубликовала в соцсетях спустя несколько дней после происшествия. Женщина утверждала, что поиски начались только после 20 декабря из-за того, что ведомства не могли начать работу: полиция ждала действий МЧС, а спасатели ссылались на отсутствие официального запроса и опасные погодные условия.
Топливный бак от лодки обнаружили только 27 декабря. Недалеко от него лежал вмерзший в воду ботинок одного из погибших.
На тот момент спасатели, обследовав 5000 кв. м дна, не смогли найти ни тел, ни самого судна. Поиски вновь пришлось отложить из-за погодных условий.
17 января все изменилось.
Утром 17 января родные Ковалевых смогли обнаружить их тела на глубине 2,5 метра. Родственник погибших Марат раскрыл подробности в разговоре с aif.ru.
«Мы приехали с камерами. Перешли Волгу, к месту, где они утонули, идти примерно час. Мы пробурили примерно 100 лунок и нашли… В итоге тела достали, слава богу», — сообщил aif.ru родственник погибших Ковалевых Марат.
Мужчина уточнил, что в первый раз водолазы, которые искали Ковалевых, не смогли обнаружить лодку рядом с баком.
«Лодка была в пяти метрах от бака. В двадцати метрах от лодки нашли первое тело, в пятидесяти — второе», — пояснил Марат.
Что Ковалевы делали на воде зимой.
Многие пользователи сети, узнав о трагедии на озере, задавались вопросом: что Ковалевы делали на лодке на этом водоеме. Завесу тайны приоткрыл родственник погибших.
По словам Марата, Елена и Михаил занимались добычей рыбы.
«Они работали по лицензии по отлову рыбы», — сообщил родственник Ковалевых.
Тела Ковалевых забрали судмедэксперты. В ближайшие дни родные смогут проститься и похоронить Елену и Михаила. У них остались дети — 21-летняя дочь и сын-школьник.