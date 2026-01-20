Ричмонд
Искали 36 дней: тела пропавших в Самаре супругов нашли в 30 м друг от друга

Ковалевы утонули в озере в Самарской области. Родные рассказали, как вели поиски 36 дней.

Источник: Аргументы и факты

Супруги Елена и Михаил Ковалевы пропали на озере Городковского в Самарской области 12 декабря. Их лодка перевернулась. Самостоятельно супруги выбраться из воды уже не смогли.

Поиски Ковалевых велись 36 дней, утром 17 января родственники погибших самостоятельно нашли тела утонувших и вызвали спасателей для того, чтобы поднять останки на поверхность.

Поиски долго не могли начать.

Крик о помощи сестра пропавшей Елены Ковалевой Надежда опубликовала в соцсетях спустя несколько дней после происшествия. Женщина утверждала, что поиски начались только после 20 декабря из-за того, что ведомства не могли начать работу: полиция ждала действий МЧС, а спасатели ссылались на отсутствие официального запроса и опасные погодные условия.

Топливный бак от лодки обнаружили только 27 декабря. Недалеко от него лежал вмерзший в воду ботинок одного из погибших.

На тот момент спасатели, обследовав 5000 кв. м дна, не смогли найти ни тел, ни самого судна. Поиски вновь пришлось отложить из-за погодных условий.

17 января все изменилось.

Утром 17 января родные Ковалевых смогли обнаружить их тела на глубине 2,5 метра. Родственник погибших Марат раскрыл подробности в разговоре с aif.ru.

«Мы приехали с камерами. Перешли Волгу, к месту, где они утонули, идти примерно час. Мы пробурили примерно 100 лунок и нашли… В итоге тела достали, слава богу», — сообщил aif.ru родственник погибших Ковалевых Марат.

Мужчина уточнил, что в первый раз водолазы, которые искали Ковалевых, не смогли обнаружить лодку рядом с баком.

«Лодка была в пяти метрах от бака. В двадцати метрах от лодки нашли первое тело, в пятидесяти — второе», — пояснил Марат.

Что Ковалевы делали на воде зимой.

Многие пользователи сети, узнав о трагедии на озере, задавались вопросом: что Ковалевы делали на лодке на этом водоеме. Завесу тайны приоткрыл родственник погибших.

По словам Марата, Елена и Михаил занимались добычей рыбы.

«Они работали по лицензии по отлову рыбы», — сообщил родственник Ковалевых.

Тела Ковалевых забрали судмедэксперты. В ближайшие дни родные смогут проститься и похоронить Елену и Михаила. У них остались дети — 21-летняя дочь и сын-школьник.