Искали 36 дней: тела пропавших в Самаре супругов нашли в 30 м друг от друга

Крик о помощи сестра пропавшей Елены Ковалевой Надежда опубликовала в соцсетях спустя несколько дней после происшествия. Женщина утверждала, что поиски начались только после 20 декабря из-за того, что ведомства не могли начать работу: полиция ждала действий МЧС, а спасатели ссылались на отсутствие официального запроса и опасные погодные условия.