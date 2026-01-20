Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска

Также в суд поступил иск Генпрокуратуры к компаниям «Сонико-Чумикан», «Национальное предприятие “Уд-Учур” и “Сущевский”. Ответчиками по нему являются еще Федеральное агентство по рыболовству, Амурское территориальное управление Росрыболовства и пять физлиц. Третьими лицами по иску стали Минсельхоз, ФАС, пять компаний, которые зарегистрированы в Хабаровске.