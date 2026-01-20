Генпрокуратура подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска

Генеральная прокуратура подала иски к рыбопромышленным компаниям из Мурманска и Хабаровска. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал оба иска 16 января, сообщает РБК.
Уточняется, что они связаны с законом, согласно которому организациям, находящиеся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, запрещено добывать водные биоресурсы и вести деятельность, имеющую для РФ стратегическое значение.
Один из исков подан против ООО «Рыболовецкий колхоз “Заря”, АО “Мурмансельдь 2” и ООО “Компания Андромеда”. Также в качестве ответчиков выступают Федеральное агентство по рыболовству и пять физлиц, которые связаны с предприятиями. Третьими лицами в иске значатся ФАС и Министерство сельского хозяйства.
В ходе проверки Генпрокуратура установила, что конечным бенефициаром этих компаний является имеющий вид на жительство ФРГ и постоянно проживающий в Европейском союзе предприниматель Юрий Задворный, сказано в статье.
Отмечается, что с 2019 по 2025 год ответчики незаконно добывали водные биологические ресурсы в России и этим причинили ущерб на 40 миллиардов рублей.
Генпрокуратура просит суд признать недействительными заключенные Федеральным агентством по рыболовству договоры с компаниями «Андромеда», «Мурмансельдь 2» и рыболовецкий колхоз «Заря» о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов и взыскать с их бенефициаров в пользу государства сумму ущерба.
Также в суд поступил иск Генпрокуратуры к компаниям «Сонико-Чумикан», «Национальное предприятие “Уд-Учур” и “Сущевский”. Ответчиками по нему являются еще Федеральное агентство по рыболовству, Амурское территориальное управление Росрыболовства и пять физлиц. Третьими лицами по иску стали Минсельхоз, ФАС, пять компаний, которые зарегистрированы в Хабаровске.
