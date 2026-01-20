Ричмонд
Вдова убитого главы российского района потребовала с чиновников ₽10 млн

В Сургутский городской суд (ХМАО — Югра) поступил иск от семьи застреленного главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко.

В Сургутский городской суд (ХМАО — Югра) поступил иск от семьи застреленного главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко. Заявление подано в интересах несовершеннолетнего ребенка. Ответчиком указана администрация муниципалитета.

В судах Югры подтвердили, что речь идет о требовании взыскать компенсацию морального вреда. В заявлении указано, что вред причинен в результате несчастного случая на производстве. Основанием, как следует из материалов, называется гибель мужчины прямо на рабочем месте.

Сумма, заявленная к взысканию, составляет 10 млн рублей. Судебное заседание по делу назначено на 21 января.

Николай Онищенко был застрелен 4 марта 2025 года в райцентре Завьялово. По версии следствия, огонь по чиновнику открыл его знакомый, бывший подчиненный 45-летний Анатолий Фенин. Мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, после чего попытался покончить с собой.

