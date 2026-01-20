Вдова убитого главы российского района потребовала с чиновников ₽10 млн

Николай Онищенко был застрелен 4 марта 2025 года в райцентре Завьялово. По версии следствия, огонь по чиновнику открыл его знакомый, бывший подчиненный 45-летний Анатолий Фенин. Мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, после чего попытался покончить с собой.