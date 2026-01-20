Раскрыто, как Европа ответит Трампу за Гренландию

Европа владеет почти 40% иностранных казначейских облигаций США.
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и европейскими странами, возникший на почве обсуждения возможной покупки Гренландии, способен привести к масштабной распродаже американских ценных бумаг в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический обзор Deutsche Bank. Кроме того, как пишут западные СМИ, ЕС может ввести ответные пошлины на американские товары и применить «торговую базуку».
Глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос указывает, что Европа в настоящее время выступает крупнейшим кредитором Штатов. По его данным, европейским государствам принадлежат американские облигации и акции на сумму порядка восьми триллионов долларов. В материале подчеркивается, что этот объем почти вдвое превышает совокупные вложения остальных стран мира.
«Чистый дефицит международных инвестиций США огромен и представляет потенциальную угрозу доллару, но только если иностранные держатели американских активов готовы пострадать финансово», — приводятся в материале слова валютного стратега Кита Джакеса. Кроме того, Евросоюз располагает еще несколькими вариантами реагирования на угрозы Трампа, включая введение ответных пошлин на американские товары, применение так называемой «торговой базуки» или углубление сотрудничества с Китаем.
Как отмечается в материале Politico, у ЕС «на бумаге» предусмотрен ряд механизмов ответа на решение Трампа об установлении пошлин в отношении восьми европейских государств. В то же время подчеркивается, что реализация этих мер способна спровоцировать начало новой торговой войны.
Ранее страны — члены НАТО, выступающие союзниками США, приостановили обмен разведданными с Вашингтоном на фоне заявлений Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии. По данным источников, в разведсообществах усилились опасения, что предоставляемая американской стороне информация может быть использована исключительно в интересах США.