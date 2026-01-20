Раскрыто, как Европа ответит Трампу за Гренландию

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и европейскими странами, возникший на почве обсуждения возможной покупки Гренландии, способен привести к масштабной распродаже американских ценных бумаг в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитический обзор Deutsche Bank. Кроме того, как пишут западные СМИ, ЕС может ввести ответные пошлины на американские товары и применить «торговую базуку».