Мирошник: 56 россиян, включая детей, погибли от ударов ВСУ с начала января

Около 56 россиян погибли в результате ударов ВСУ с начала января, заявил Мирошник.
Около 56 граждан России, среди которых трое несовершеннолетних, погибли с начала января в результате ударов ВСУ по стране. Также более 200 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В 2026 году от действий украинских боевиков уже пострадали 227 мирных жителей России, из них 56 — погибли, в том числе трое несовершеннолетних детей», — сказал он. Информацию передает ТАСС.
Мирошник также отметил, что в январе суточное количество ударов ВС Украины по целям в России достигало 520. Это примерно вдвое превышает показатели января 2025 года. Основная часть пострадавших россиян оказалась под ударами вследствие применения ВСУ вооружения, поставляемого Киеву странами Европейского союза и участниками так называемой «группы Рамштайн».
Ранее Родион Мирошник уточнил, что украинская сторона в большинстве случаев применяла для нанесения ударов беспилотники. Наиболее интенсивным обстрелам, уточнил он, подвергались объекты, расположенные в Белгородской, Херсонской и Курской областях.