ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника

«С 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили по девять БПЛА в Брянской области и Крыму, три — в Воронежской области, по два — в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской, еще один — в Смоленской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше