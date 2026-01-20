Российские силы ПВО уничтожили за ночь 32 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 20 января 32 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны Российской Федерации.
По девять беспилотников российские военные ликвидировали в Брянской области и Республики Крым, три дрона ВСУ были сбиты в Воронежской области, по два БПЛА противника уничтожены в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областях. Еще один беспилотник российские войска сбили в Смоленской области.
Накануне российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 92 украинских беспилотника над регионами страны. Так, 31 вражеский беспилотник был ликвидирован в Белгородской области. 29 — в Саратовской, 25 — в Воронежской.