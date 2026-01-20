Полиция разберется в конфликте между детьми на Кубани

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, 15 января в полицию Крымска из больницы поступила информация об обращении родителей и двоих 10-летних детей с телесными повреждениями. При проверке правоохранители установили, что четверо школьников пошли играть в снежки после уроков, после чего между двумя детьми завязался конфликт. Несовершеннолетние нанесли друг другу удары по лицу и телу.