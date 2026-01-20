Сальдо: в Херсоне сохраняется крайне сложная ситуация с отоплением и водой

Помимо коммунальных проблем в регионе произошла трагедия. В ночь на 1 января беспилотники нанесли удар по кафе и гостинице, расположенным на побережье в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Там на новогоднем мероприятии находились около ста человек. По данным российских военных, в атаке было задействовано три беспилотника, один из которых нес боеприпас с зажигательной смесью. Попадание по зданию спровоцировало масштабный пожар. Минобороны России охарактеризовало произошедшее как террористический акт со стороны Украины. В результате атаки погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.