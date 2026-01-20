Сальдо: в Херсоне сохраняется крайне сложная ситуация с отоплением и водой

По словам Сальдо, только в Таврическом микрорайоне есть отопление и водоснабжение.
Ситуация в Херсоне остается крайне сложной: в городе функционирует только один микрорайон с полноценным отоплением и подачей воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сам город (Херсон — прим. URA.RU), конечно же, в очень тяжелом состоянии. Единственный микрорайон — Таврический, это самый дальний район, который дальше всего находится от берега Днепра, там есть отопление, частично есть электричество, есть водоснабжение. А во всех остальных районах веерные отключения, неплановые отключения электроэнергии, отопления нет вообще, люди отапливаются как могут», — отметил Сальдо для РИА Новости.
Помимо коммунальных проблем в регионе произошла трагедия. В ночь на 1 января беспилотники нанесли удар по кафе и гостинице, расположенным на побережье в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Там на новогоднем мероприятии находились около ста человек. По данным российских военных, в атаке было задействовано три беспилотника, один из которых нес боеприпас с зажигательной смесью. Попадание по зданию спровоцировало масштабный пожар. Минобороны России охарактеризовало произошедшее как террористический акт со стороны Украины. В результате атаки погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.