ПВО уничтожила 32 украинских БПЛА за ночь над регионами России

Наибольшее число БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым — по девять. Ещё три беспилотника уничтожены над Воронежской областью.
По два БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, ещё один дрон сбит над Смоленской областью.
А в ночь на 19 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.