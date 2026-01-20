Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила 32 украинских БПЛА за ночь над регионами России

За прошедшую ночь с 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее число БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым — по девять. Ещё три беспилотника уничтожены над Воронежской областью.

По два БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, ещё один дрон сбит над Смоленской областью.

А в ночь на 19 января расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше