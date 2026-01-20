Девять регионов оказались под ударом: карта ударов БПЛА на 20 января

Ночью средства ПВО сбили 32 дрона ВСУ.
Украинские дроны в ночь на 20 января традиционно атаковали российские регионы. Сообщалось о потенциальных атаках в Чувашской Республике, а также Самарской области, однако к утру стало известно о снятии режима беспилотной опасности. Всего за ночь средства ПВО сбили 32 украинских дрона. Накануне вечером были сбиты 47 беспилотников. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ на 20 января — в материале URA.RU.
Легенда карты по атакам БПЛА.
Средства ПВО уничтожили за ночь 32 БПЛА.
Дежурные силы ПВО России в ночь на 20 января уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над девятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, атака велась в течение нескольких часов.
В ведомстве уточнили, что наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью и Крымом — по девять аппаратов в каждом регионе. Еще три беспилотника военные поразили над Воронежской областью. По два аппарата, согласно сводке, удалось уничтожить в небе над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Еще один дрон был сбит над Смоленской областью.
Перед ночной атаки были сбиты 47 дронов.
Средства ПВО отразили десятков дронов с 20:00 до 23:00 (мск).
Ранее вечером 19 января система противовоздушной обороны перехватила десятки украинских дронов, что привело к временным ограничениям в работе нескольких аэропортов. Всего были сбиты 47 беспилотников с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Согласно сводке от Минобороны, воздушные цели были уничтожены над территориями шести регионов. Над Ростовской областью перехвачен 21 беспилотник, над Брянской областью — 19. Еще пять БПЛА сбиты над Калужской областью, по одному — над территориями Белгородской и Курской областей.
В безопасности: регионам больше не угрожают дроны.
Уже к утру 20 января в нескольких субъектах РФ был официально отменен режим опасности, связанный с возможными атаками беспилотников. Об этом сообщили официальные источники.
В Самарской области оповещение об отбое опасности поступило через приложение МЧС России. Аналогичное сообщение о снятии угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов распространила пресс-служба правительства Ивановской области. Режим опасности также был отменен на территории Чувашской Республики.
Чистое небо: аэропорты сняли ограничения на полеты.
В настоящий момент самолеты летают по России без ограничений.
В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов Росавиация вводила план «Ковер» в нескольких аэропортах в течение ночи. В 01:37 были введены ограничения в аэропорту Саратов (Гагарин), в 03:16 — в аэропорту Пенза, в 03:23 — в аэропорту Ярославль (Туношна), а в 04:08 — в аэропорту Самара (Курумоч). Причем в аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения были сняты уже в 04:10.
К утру 20 января все ограничения были поэтапно сняты. В 06:10 возобновили нормальную работу аэропорты Пенза и Саратов. В 07:13 ограничения сняты в самарском аэропорту Курумоч, а в 07:51 — в ярославском аэропорту Туношна.