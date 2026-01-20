Глава BlackRock Ларри Финк выступит в Давосе с предупреждением о капитализме

Кроме того, планируется, что Финк выступит за расширение круга участников дискуссий на ВЭФ и за выведение обсуждений за пределы «альпийского пузыря», в котором традиционно проходит форум. По его словам, форум в Давосе является крупнейшей встречей мировых лидеров в постковидный период, если не считать Генеральную ассамблею ООН. Однако значительная часть вопросов, поднимаемых на площадке ВЭФ, затрагивает людей, которые никогда не окажутся на этой конференции.