Глава BlackRock Ларри Финк выступит в Давосе с предупреждением о капитализме

Финк выступит в Давосе 20 января (архивное фото).
Руководитель крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе намерен заявить, что современная модель капитализма переживает кризис легитимности. Она также нуждается в преобразовании, чтобы сохранить общественное доверие. Свое выступление Финк представит 20 января, фрагменты готовящейся речи публикует Axios.
«Процветание — это не просто рост в целом. Его нельзя измерить только ВВП или рыночной капитализацией крупнейших компаний», — указал Финк в своей речи, которую опубликовало агентство.
Он также подчеркнул, что плоды экономического развития должны ощущать большинство граждан. Главным испытанием для капитализма глава BlackRock назовет развитие искусственного интеллекта.
Кроме того, планируется, что Финк выступит за расширение круга участников дискуссий на ВЭФ и за выведение обсуждений за пределы «альпийского пузыря», в котором традиционно проходит форум. По его словам, форум в Давосе является крупнейшей встречей мировых лидеров в постковидный период, если не считать Генеральную ассамблею ООН. Однако значительная часть вопросов, поднимаемых на площадке ВЭФ, затрагивает людей, которые никогда не окажутся на этой конференции.