Пенсионерка из Златоуста едва не потеряла 2,5 млн рублей из-за участия в «секретном расследовании»

Сначала ей позвонил аферист от имени заместителя гендиректора предприятия, где работала женщина. Он сообщил о проверке силовиков из-за утечки информации и вовлёк её в «секретное расследование». Затем ей звонили ещё несколько человек, которые представлялись следователями и специалистами Центробанка.
Во время бесед мошенники узнали, что у пенсионерки есть 2,5 миллиона рублей, которые она сама накопила. Злоумышленники убедили женщину установить на телефон приложение, открывающее доступ к счетам. Утром обеспокоенная ночными звонками жительница обо всём рассказала сыну. Он сразу заподозрил неладное.
— Вместо банка она отправилась в отдел полиции, где следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, — сообщили в ведомстве.
Часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Пожилых жителей Челябинской области также предупреждают о мошенниках, которые звонят и сообщают о праздничных доплатах к Новому году.