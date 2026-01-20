Ричмонд
Пенсионерка из Златоуста едва не потеряла 2,5 млн рублей из-за участия в «секретном расследовании»

После череды звонков от мошенников 65-летняя жительница Златоуста едва не лишилась 2,5 миллионов рублей. К счастью, её сын распознал схему обмана, и женщина обратилась в полицию. Как всё было, рассказываем.

Источник: Pchela.News

Сначала ей позвонил аферист от имени заместителя гендиректора предприятия, где работала женщина. Он сообщил о проверке силовиков из-за утечки информации и вовлёк её в «секретное расследование». Затем ей звонили ещё несколько человек, которые представлялись следователями и специалистами Центробанка.

Во время бесед мошенники узнали, что у пенсионерки есть 2,5 миллиона рублей, которые она сама накопила. Злоумышленники убедили женщину установить на телефон приложение, открывающее доступ к счетам. Утром обеспокоенная ночными звонками жительница обо всём рассказала сыну. Он сразу заподозрил неладное.

— Вместо банка она отправилась в отдел полиции, где следователи возбудили уголовное дело по признакам покушения на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, — сообщили в ведомстве.

Часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Пожилых жителей Челябинской области также предупреждают о мошенниках, которые звонят и сообщают о праздничных доплатах к Новому году.