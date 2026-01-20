Массовые задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 20 января

Полностью отменены рейсы в Минск (B2 982, UT 4982), которые должны были вылететь в 09:15. С задержкой выполняется рейс 3F 322 в Ереван — вылет перенесен с 09:40 на 11:00. Также сдвинуты по времени международные направления: самолет в Наманган (HY 9620) отправится с 09:55 на 11:30, а рейс TK 6914 в Стамбул перенесен с 12:20 на 13:30.