Массовые задержки рейсов: что происходит в аэропортах России 20 января

Российские аэропорты столкнулись с массовыми задержками рейсов 20 января 2026.
В российских аэропортах 20 января сохраняется напряженная ситуация с авиарейсами. Пассажиры сталкиваются с массовыми задержками вылетов и прилетов, часть рейсов сдвинута на несколько часов, есть и отмены. Наиболее заметные сбои фиксируются в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. URA.RU публикует актуальную информацию о том, что происходит в крупнейших аэропортах страны.
Атака беспилотников 20 января.
По данным Минобороны, с 23:00 мск 19 января до 07:00 мск 20 января, уничтожили 32 беспилотника. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и территорией Республики Крым — по девять БПЛА в каждом регионе.
Еще три беспилотника уничтожены над Воронежской областью. По два БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областей. Еще один беспилотник сбит над Смоленской областью.
Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 20 января.
В московском аэропорту Шереметьево утром 20 января вновь зафиксированы сбои в расписании авиарейсов. По данным онлайн-табло, задержки затронули как вылеты, так и прилеты, при этом нарушения графика касаются сразу нескольких направлений.
По вылетам известно как минимум об одной значительной задержке. Рейс SU 1602 авиакомпании «Аэрофлот» в Самару был сдвинут по времени на два часа — самолет должен был отправиться в 06:30, однако новое время вылета указано 08:30.
Сложная ситуация складывается и по прилетам. В Шереметьево зафиксировано 35 задержанных рейсов. Сбои затронули ключевые направления и крупные города России и ближнего зарубежья. С опозданием прибывают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Минска, Ульяновска, Владикавказа, Мурманска, Сочи и других городов.
В целом обстановка в аэропорту остается напряженной. Расписание корректируется в режиме реального времени, пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Задержки и отмены рейсов в Домодедово 20 января.
В аэропорту Домодедово утром 20 января зафиксированы сбои в расписании вылетов и прилетов. По данным онлайн-табло, часть рейсов отменена, еще несколько направлений выполняются с существенными задержками.
По вылетам ситуация остается нестабильной. Отменен рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи (U6 155), который должен был отправиться в 07:00. Также не состоялся вылет рейса I8 306 в Ижевск, запланированный на 15:40.
С задержкой выполняется международный рейс авиакомпании Red Wings в Хамбантоту (WZ 3077). Изначально самолет должен был вылететь в 14:15, однако новое время отправления указано 16:25.
Непростая обстановка складывается и по прилетам. В Домодедово зафиксировано 16 задержанных рейсов. Сбои затронули как международные, так и внутренние направления. С опозданием прибывают самолеты из Шарм-эль-Шейха, Махачкалы, Эль-Кувейта, Шарджи, Сочи, Самарканда, Омска, Аддис-Абебы, Новосибирска и других городов. Кроме того, полностью отменены прилеты рейсов из Ижевска и Сочи.
Задержки и отмены рейсов во Внуково 20 января.
В аэропорту Внуково 20 января сохраняются серьезные сбои в расписании авиарейсов. По данным онлайн-табло, задержки и отмены затронули как международные, так и внутренние направления. Часть рейсов перенесена на несколько часов, некоторые — полностью отменены.
По вылетам зафиксирован ряд существенных изменений. Рейс R3 735 в Певек был перенесен почти на сутки: самолет должен был отправиться в 17:30 19 января, однако новое время вылета указано на 16:00 20 января. Отменен ночной рейс Turkish Airlines в Стамбул (TK 412), запланированный на 02:05.
Еще один рейс в Стамбул (TK 420) выполняется с задержкой — вылет перенесен с 07:55 на 08:15. Самолет ЮТэйр в Нарьян-Мар (UT 333) отправится позже запланированного времени — с 08:10 вылет сдвинут на 09:40. Задержан и рейс UT 801 в Душанбе — время отправления изменено с 08:50 на 09:20.
Полностью отменены рейсы в Минск (B2 982, UT 4982), которые должны были вылететь в 09:15. С задержкой выполняется рейс 3F 322 в Ереван — вылет перенесен с 09:40 на 11:00. Также сдвинуты по времени международные направления: самолет в Наманган (HY 9620) отправится с 09:55 на 11:30, а рейс TK 6914 в Стамбул перенесен с 12:20 на 13:30.
Непростая ситуация складывается и по прилетам. Во Внуково зафиксировано 29 задержанных рейсов. С опозданием прибывают самолеты из Новосибирска, Хургады, Стамбула, Сочи, Санкт-Петербурга и других городов. Кроме того, полностью отменены прилеты рейсов из Минска и Певека.
Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге 20 января.
В аэропорту Пулково 20 января фиксируются серьезные сбои в расписании авиарейсов. По данным онлайн-табло, значительная часть вылетов отменена, еще несколько направлений выполняются с существенными задержками. Нарушения графика затронули как внутренние, так и международные рейсы.
По вылетам отменено сразу несколько направлений. Не состоялся рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Бишкек (U6 2151), который должен был отправиться в 06:20. Также отменены рейсы авиакомпании «Россия» в Москву — FV 6011 (08:30), FV 6128 (09:30), SU 6802 (11:30), FV 6516 (19:00), FV 6181 (19:00) и FV 6094 (22:00). Кроме того, не вылетел международный рейс авиакомпании Centrum Air в Термез (C6 414), запланированный на 10:45.
С задержкой выполняется рейс R3 488 / 6R 4488 в Якутск. Его вылет перенесен с 15:15 на 17:50. Непростая обстановка складывается и по прилетам. В Пулково зафиксировано 22 задержанных рейса. Сбои затронули основные направления, включая Москву, Сочи, Екатеринбург, а также международные рейсы из Стамбула, Дубая, Саратова и других городов.
Кроме того, полностью отменены прилеты рейсов из Термеза, Бишкека, а также нескольких рейсов из Москвы. Аэропорт Пулково продолжает работу в условиях корректировки расписания.
Задержки и отмены рейсов в Сочи 20 января.
В аэропорту Сочи 20 января сохраняются сбои в расписании авиарейсов. По данным онлайн-табло, изменения затронули как вылеты, так и прилеты. Часть рейсов выполняется с задержками, есть и отмененные направления.
По вылетам зафиксировано несколько существенных сбоев. Рейс авиакомпании S7 в Иркутск (S7 6418) был задержан — вылет перенесен с 09:05 на 10:20. Не состоялся рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву (U6 280), который должен был отправиться в 14:25.
С задержкой выполняется рейс авиакомпании «Северсталь» в Череповец (D2 364) — его вылет сдвинут с 15:20 на 16:25. Существенная задержка зафиксирована и на направлении Казань: рейс авиакомпании Nordwind (N4 413) перенесен с 15:45 сразу на 19:55.
Также отменен поздний рейс авиакомпании Nordwind в Уфу (КЛ 415), запланированный на 23:20. По прилетам ситуация остается относительно стабильной, однако без сбоев не обошлось. В аэропорту Сочи зафиксировано шесть задержанных рейсов. С опозданием прибывают самолеты из Иркутска, Хургады, Самарканда, Москвы, Перми и Казани. Кроме того, полностью отменены прилеты рейсов из Барнаула и Москвы.