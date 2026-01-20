Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием нескольких авто произошло на внутренней стороне 83-го километра МКАД

На внутренней стороне 83 километра МКАД в районе остановки «Лианозовское кладбище» произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 20 января, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На внутренней стороне 83 километра МКАД в районе остановки «Лианозовское кладбище» произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 20 января, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Там врезались электробус и легковушка. В результате столкновения пострадали два человека. Одного из них спасатели достали из поврежденной машины. Из-за аварии движение транспорта в этом районе было затруднено.