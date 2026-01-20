ДТП с участием нескольких авто произошло на внутренней стороне 83-го километра МКАД

На внутренней стороне 83 километра МКАД в районе остановки «Лианозовское кладбище» произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом во вторник, 20 января, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда, передает Telegram-канал дептранса.
Ранее ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Там врезались электробус и легковушка. В результате столкновения пострадали два человека. Одного из них спасатели достали из поврежденной машины. Из-за аварии движение транспорта в этом районе было затруднено.