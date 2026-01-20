ДТП с участием нескольких авто произошло на внутренней стороне 83-го километра МКАД

Ранее ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Там врезались электробус и легковушка. В результате столкновения пострадали два человека. Одного из них спасатели достали из поврежденной машины. Из-за аварии движение транспорта в этом районе было затруднено.