Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Ничушкин попал в аварию

«Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения», — уточнил тренер, слова которого приводит журналист Кори Масисак на своей странице в социальной сети X*.