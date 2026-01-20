Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Ничушкин попал в аварию

Хоккеист из России Валерий Ничушкин, который играет за клуб Национальной хоккейной лиги, попал в ДТП, сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.
Вследствие инцидента спортсмен получил травму верхней части тела, но лишился возможности участвовать в матче регулярного чемпионата НХЛ, на который он ехал. Команда Ничушкина сыграла против клуба «Вашингтон Кэпиталз» и победила со счётом 5:2.
«Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения», — уточнил тренер, слова которого приводит журналист Кори Масисак на своей странице в социальной сети X*.
Беднар добавил, что 20 января медики повторно оценят состояние пострадавшего. В текущем сезоне НХЛ 30-летний Ничушкин принял участие в 38 матчах. При этом он забил 11 голов и сделал 16 результативных передач.
Напомним, в декабре в американском штате Калифорния в дорожно-транспортном происшествии погиб разработчик компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла. Его машина врезалась в бетонное заграждение и загорелась. Также скончался пассажир, который находился в автомобиле Зампеллы.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.