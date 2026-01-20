Ричмонд
Трамп пригрозил Макрону пошлинами на алкоголь, если тот не войдет в Совет мира

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 200‑процентные пошлины на французское вино и шампанское, если президент Франции Эммануэль Макрон не согласится принять его приглашение войти в состав «Совета мира» по Газе. Информацию приводит агентство Reuters.

Трамп заявил, что введет пошлины против товаров из Франции.

«Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к “Совету мира”, — цитирует слова Трампа агентство. Ранее Reuters писало, что Париж планирует отклонить приглашение американского лидера.

Дональд Трамп уже отправил приглашение в Совет российскому коллеге Владимиру Путину. Британское издание The Guardian сообщило, что эта ситуация вызывает вопросы относительно характера деятельности и заявленной повестки Трампа.

