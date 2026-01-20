Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в ДТП с большегрузом погиб водитель «ГАЗели»

В Кушнаренковском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Источник: ГУ МВД

По предварительным данным ГАИ Башкирии, накануне вечером на 80 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 46-летний водитель за рулем грузового автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Дюртюлей в сторону Уфы. Чтобы избежать наезда на остановившийся автомобиль «Лада Гранта», он выехал на встречную полосу, где врезался в «ГАЗель Некст».

В аварии 38-летний водитель «ГАЗели» скончался на месте. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии хотят навести порядок на рынке услуг по оформлению ДТП.