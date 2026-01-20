В Башкирии в ДТП с большегрузом погиб водитель «ГАЗели»

По предварительным данным ГАИ Башкирии, накануне вечером на 80 км автодороги Р-240 подъезд к М-12 46-летний водитель за рулем грузового автомобиля «Мерседес Бенц» ехал со стороны Дюртюлей в сторону Уфы. Чтобы избежать наезда на остановившийся автомобиль «Лада Гранта», он выехал на встречную полосу, где врезался в «ГАЗель Некст».