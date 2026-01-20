Трамп считает Данию неспособной защитить Гренландию

Интерес Вашингтона к Гренландии ранее уже привел к назначению спецпосланника США по острову Джеффа Лэндри, который объявил о планах начать прямой диалог с жителями автономии. Он подчеркивал, что США рассматривают Гренландию как ключевой регион для безопасности на фоне активности Китая и слабого внимания Европы, а также заявлял, что Штаты не намерены «захватывать» территорию, остающуюся частью Королевства Дания.