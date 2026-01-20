Ричмонд
Трамп считает Данию неспособной защитить Гренландию

Дания не в состоянии обеспечить защиту Гренландии, поскольку датские официальные лица практически не посещают остров. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, вопрос о возможном приобретении Гренландии Штатами планируется обсудить на форуме в Давосе.

«Мы должны заполучить ее (Гренландию — прим. URA.RU)… Она (Дания — прим. URA.RU) не может защитить (остров — прим. URA.RU)… Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», — приводит агентство Reuters слова Трампа.

Интерес Вашингтона к Гренландии ранее уже привел к назначению спецпосланника США по острову Джеффа Лэндри, который объявил о планах начать прямой диалог с жителями автономии. Он подчеркивал, что США рассматривают Гренландию как ключевой регион для безопасности на фоне активности Китая и слабого внимания Европы, а также заявлял, что Штаты не намерены «захватывать» территорию, остающуюся частью Королевства Дания.

