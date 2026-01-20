Бастрыкин запросил доклад о смерти челябинского мальчика от удара током

Собственник жилого помещения и соседи до трагедии знали о проблеме в жилом доме, однако не сообщали о ней в компетентные органы. Расследование уголовного дела затянулось, и до сих пор к ответственности никто не привлечен. Исполнение поручения, как и расследование этого уголовного дела, поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.