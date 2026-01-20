Бастрыкин запросил доклад о смерти челябинского мальчика от удара током

Мальчик погиб от удара электрическим током, прикоснувшись к стене.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова о причинах смерти 12-летнего мальчика от удара электрическим током в поселке Центральном Карталинского района. Об этом сообщает информационный центр СКР.
«В Информационный центр СК России обратилась жительница Челябинской области, выразившая несогласие с тем, как при расследовании уголовного дела устанавливаются обстоятельства смерти ее 12-летнего сына в поселке Центральном Карталинского района. В июле 2024 года мальчик, прикоснувшись к стене квартиры в жилом доме, получил электротравму. Пострадавший скончался на месте происшествия», — отметили в информационном центре.
Собственник жилого помещения и соседи до трагедии знали о проблеме в жилом доме, однако не сообщали о ней в компетентные органы. Расследование уголовного дела затянулось, и до сих пор к ответственности никто не привлечен. Исполнение поручения, как и расследование этого уголовного дела, поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.