В московской гостинице у постояльца нашли почти килограмм кокаина

Полиция задержала мужчину с крупной партией кокаина в гостинице на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
В ведомстве рассказали, что в полицию обратился сотрудник службы безопасности одной из гостиниц СВАО, который сообщил о подозрительном постояльце. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля при поддержке коллег из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего москвича.
Во время обыска гостиничного номера полицейские изъяли брикет с веществом массой более 994 граммов. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является кокаином.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу, расследование продолжается, передает МВД в МАХ.
