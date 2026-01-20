Пыталась укрыться за диваном: озвучены новые подробности гибели запертой девочки в СКО

Пожар в двухквартирном доме произошел на глазах сельчан, которые и вызвали спасателей. Мальчик, живущий в доме, разбил окно, чтобы выбраться наружу, и побежал за помощью. Он не знал, что его сестра осталась в доме.
Когда соседи прибыли на место, они обнаружили, что огонь начался с кухни и быстро распространился по дому. Они пытались справиться с пламенем самостоятельно, но безуспешно.
Девочку нашли уже на пепелище — она пыталась укрыться за диваном. Семья считалась неблагополучной: 33-летняя мать жила с 31-летним сожителем, и соседи часто видели, как они выпивали, оставляя дочь одну.
По предварительной версии, взрослые затопили печь и ушли в гости, закрыв девочку на замок. Это могло стать причиной пожара, так как раскаленная печь, вероятно, воспламенила окружающие предметы.
Соседи утверждают, что, несмотря на проблемы в семье, дом всегда выглядел чистым, и никто не подозревал о возможных опасностях, связанных с жизнью девочки.
Заместитель акима Кызылжарского района Бахтияр Бикенев отметил, что, когда приходили комиссии, полиция и социальные работники, в доме было чисто, и никто не замечал признаков неблагополучия.