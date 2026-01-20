Подбросило крышу: в Хромтау хлопок газа снес кафе

АСТАНА, 20 янв — Sputnik. Хлопок газа буквально развалил небольшое кафе в Хромтау.
Пожарных вызвали накануне вечером к отдельно стоящему кафе на улице Жубановой, рассказали в департаменте по ЧС.
«Произошел произошёл хлопок газового оборудования, используемого для обеспечения горячего водоснабжения. В результате инцидента произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В Хромтаускую райбольницу доставили пятерых пациентов с ожогами, отметили в управлении здравоохранения.
«Один пациент находится в реанимации, четверо — в травматологическом отделении», — уточнили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле, лечение проводится в соответствии с полученными рекомендациями профильного специалиста, добавили в управлении здравоохранения.