Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подбросило крышу: в Хромтау хлопок газа снес кафе

В Хромтаускую райбольницу доставили пятерых пациентов с ожогами.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 янв — Sputnik. Хлопок газа буквально развалил небольшое кафе в Хромтау.

Пожарных вызвали накануне вечером к отдельно стоящему кафе на улице Жубановой, рассказали в департаменте по ЧС.

«Произошел произошёл хлопок газового оборудования, используемого для обеспечения горячего водоснабжения. В результате инцидента произошло обрушение конструкций здания на площади порядка 80 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В Хромтаускую райбольницу доставили пятерых пациентов с ожогами, отметили в управлении здравоохранения.

«Один пациент находится в реанимации, четверо — в травматологическом отделении», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле, лечение проводится в соответствии с полученными рекомендациями профильного специалиста, добавили в управлении здравоохранения.