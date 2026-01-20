Девушка перевернула машину во время сдачи экзамена на права в Шымкенте

Видео с перевернутой на крышу иномаркой появилось в соцсетях.
«Практический экзамен на получение прав на вождение в Шымкенте неожиданно закончился полным провалом: водитель не справился с управлением и машина перевернулась. ЧП случилось в понедельник 19 января на автодроме одного из специализированных ЦОНов в микрорайоне “Асар-2”… … За рулем автомобиля была девушка, ее реакция на ДТП слышна на видео», — говорится в описании.
В пресс-службе «Правительства для граждан» пока не прокомментировали инцидент. А из комментария пресс-службы Департамента полиции (ДП) Шымкента становится понятно, что наказывать несостоявшуюся водителя не будут.
«Протокол об административном правонарушении на кандидата в водители за ДТП на учебном автодроме в РК не оформляется, если ДТП произошло на закрытой территории и нет пострадавших», — говорится в предоставленной информации.