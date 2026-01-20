В Красноярском крае перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков

«Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом амфетамин массой около 3 килограммов, а также 10 граммов мефедрона. Мужчина признался, что поднял оптовую закладку в Томской области и возвращался домой в Красноярск для расфасовки закладок и подготовке их к дальнейшему бесконтактному сбыту на территории региона. Однако правоохранители пресекли его деятельность», — рассказали в ГУ МВД.