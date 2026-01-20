Ричмонд
В Красноярском крае перекрыли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков

29-летний житель Красноярска подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Источник: Соцсети

Наркодилера задержали ачинские полицейские на 679 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». В его автомобиле Exeed LX обнаружили 5 свертков и 3 пакета со светлым порошкообразным веществом.

«Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом амфетамин массой около 3 килограммов, а также 10 граммов мефедрона. Мужчина признался, что поднял оптовую закладку в Томской области и возвращался домой в Красноярск для расфасовки закладок и подготовке их к дальнейшему бесконтактному сбыту на территории региона. Однако правоохранители пресекли его деятельность», — рассказали в ГУ МВД.

В отношении красноярца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и заключили под стражу. Известно, что ранее он был судим за ложный донос (ст. 306 УК РФ).