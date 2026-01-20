«Работали 11 машин МЧС». Старинная церковь загорелась в Пружанском районе

Пожар в церкви в агрогородке Сухополь на Пружанщине произошел вечером 19 января на Крещение.
К моменту прибытия подразделений МЧС в здании церкви наблюдалось задымление, дым шел из-под купола храма. Во время пожара людей внутри церкви не было.
Оперативно возгорание было локализовано и ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.
Огонь успел повредить деревянное перекрытие в котельной.
— На месте работали одиннадцать единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
Причину пожара еще предстоит установить.