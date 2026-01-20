Ричмонд
«Работали 11 машин МЧС». Старинная церковь загорелась в Пружанском районе

Пожар в церкви произошел на Крещение в Пружанском районе.

Источник: БЕЛТА

Пожар в церкви в агрогородке Сухополь на Пружанщине произошел вечером 19 января на Крещение.

К моменту прибытия подразделений МЧС в здании церкви наблюдалось задымление, дым шел из-под купола храма. Во время пожара людей внутри церкви не было.

Оперативно возгорание было локализовано и ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

Огонь успел повредить деревянное перекрытие в котельной.

— На месте работали одиннадцать единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.

Причину пожара еще предстоит установить.