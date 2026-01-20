Ричмонд
Трамп заявил, что пути назад в покупке Гренландии нет

Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять: Гренландия имеет ключевое значение для национальной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что «пути назад нет» в вопросе покупки острова.

Трамп заявил, что обсудил вопросы по Гренландии с генсеком НАТО.

Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять: Гренландия имеет ключевое значение для национальной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что «пути назад нет» в вопросе покупки острова.

«Дал всем понять, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности, пути назад нет», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также согласился провести в Давосе встречу по вопросу Гренландии с участием различных сторон.

Кроме того, американский лидер провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе него обсуждалась ситуация вокруг острова.

Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после назначения специального посланника США по острову Джеффа Лэндри. Тот заявил о намерении Белого дома начать прямой диалог с жителями территории. Трамп, в своб очередь, подчеркивал, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и при этом она остается автономной частью Дании.

