Трамп заявил, что пути назад в покупке Гренландии нет

Трамп заявил, что обсудил вопросы по Гренландии с генсеком НАТО.
Президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять: Гренландия имеет ключевое значение для национальной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что «пути назад нет» в вопросе покупки острова.
«Дал всем понять, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности, пути назад нет», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также согласился провести в Давосе встречу по вопросу Гренландии с участием различных сторон.
Кроме того, американский лидер провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе него обсуждалась ситуация вокруг острова.
Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после назначения специального посланника США по острову Джеффа Лэндри. Тот заявил о намерении Белого дома начать прямой диалог с жителями территории. Трамп, в своб очередь, подчеркивал, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и при этом она остается автономной частью Дании.