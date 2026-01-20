Трамп заявил, что пути назад в покупке Гренландии нет

Интерес Вашингтона к Гренландии усилился после назначения специального посланника США по острову Джеффа Лэндри. Тот заявил о намерении Белого дома начать прямой диалог с жителями территории. Трамп, в своб очередь, подчеркивал, что Гренландия необходима США для национальной безопасности и при этом она остается автономной частью Дании.